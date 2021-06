Papst lehnt Rücktrittsangebot von Kardinal Marx ab

Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx abgelehnt. In einem Brief an Marx schreibt das Oberhaupt der katholischen Kirche, er stimme ihm zu, dass es sich bei dem sexuellen Missbrauch und der Weise, wie die Kirche damit bis vor Kurzem umgegangen sei, um eine Katastrophe handele.



Jeder Bischof solle sich fragen, was er angesichts dieser Katastrophe tun müsse. Nötig sei eine Reform, die bei jedem selbst beginnen müsse. Man müsse sich mit der Krise auseinandersetzen und die Realität annehmen, wo auch immer das hinführen werde.



Zudem heißt es in dem Brief des Papstes, Marx habe angeboten, sich weiter für die von Franziskus angemahnte geistliche Erneuerung der Kirche einzusetzen. Genau das solle er tun, aber weiter als Erzbischof von München und Freising.