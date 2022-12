Am Silvestermorgen ist der emeritierte Papst Benedikt im Vatikan verstorben. Weltweit bekundeten Politiker und Geistliche ihr Beileid zu seinem Tod. So zeigte sich etwa CDU-Chef Friedrich Merz bestürzt über den Tod des deutschen Papstes. Er habe vor allem in seinem Heimatland Deutschland eine neue Hinwendung zur katholischen Kirche über alle Generationen hinweg auslösen können.