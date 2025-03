MDR AKTUELL: Die wichtigste Frage, damit wir das Ereignis in unseren Tagesplan sozusagen eintragen können. Wann können wir denn hier in unserer Region, also von Seehausen in der Altmark im Norden bis Schöneberg im südlichsten Zipfel Sachsens, diese Sonnenfinsternis sehen?

Peter Schilling: Also bei uns in Schkeuditz beginnt es zumindest um 11:30 Uhr. Das Maximum ist um 12:14 Uhr. Und dann können wir mal noch eine halbe Stunde das Ganze ausklingen lassen. Wo also der Mond wieder vor der Sonnenscheibe wegwandert. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach Norden gehen, dann haben wir ein bisschen mehr davon zu sehen. Und wenn wir ein bisschen weiter nach Süden gehen, zur südlichen Spitze, da wird es ein bisschen weniger. Also Hamburg hat 22 Prozent, und wenn sie bis München runtergehen, haben sie ganze zehn Prozent also wir liegen so ein bisschen in der Mitte in Sachsen.