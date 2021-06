Auch in Leipzig hat der Stadtrat einen Runden Tisch zum Thema beschlossen, auch dort sollen Feierflächen ausgewiesen werden. Wie Thomas Schmidt, Abteilungsleiter der Sicherheitsbehörde im Leipziger Ordnungsamt, sagt, werden die allein das Problem zwar nicht lösen. In den Runden Tisch setzt er aber dennoch große Hoffnungen: "Es sind ja eher bestimmte Verhaltensmuster, die zu Schwierigkeiten führen. Und aus meiner Sicht muss man maßgeblich auch auf dieses Verhalten einwirken. Wenn dann die Richtigen am Tisch sitzen, die das ein Stück mit übernehmen können, dann kann das auch nach vorne führen."

In Halle gibt es bereits seit einiger Zeit Freiflächen für spontane, nicht-kommerzielle Feiern. Die Stadt teilt auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, man setze auf "einen Interessenausgleich von Anwohnern und Nachtschwärmern" und auf "gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz". Auch in Magdeburg gebe es bereits solche Flächen für Feiern, heißt es von der Stadt. Zudem seien Streetworker unterwegs, die den Dialog mit den Jugendlichen suchten. Die soll es bald auch in Dresden geben: Die Stadt teilt mit, ab Juli werde es erstmals acht Konfliktmanager für das Nachtleben geben. Diese sollen dann in Zweier-Teams in der Neustadt unterwegs sein, wo die meisten Partys stattfinden.