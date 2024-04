Als Beispiel nannte der SPD-Politiker die Ultraschalluntersuchung zur Krebsfrüherkennung an Eierstöcken und Gebärmutter. Diese Untersuchung sei eine der am häufigsten verkauften Leistungen. Sie schade aber, weil es häufig falsch-positive Befunde gebe und dadurch unnötige weitere Untersuchungen und Eingriffe folgten, sagte Schwartze. Oft würden junge Frauen ohne Not in Angst und Schrecken versetzt. Diese Untersuchung werde daher auch von den gynäkologischen Fachgesellschaften abgelehnt.