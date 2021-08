Der Bundestagsabgeordnete von der Linkspartei, André Hahn, ist gegen die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken. Er sagte dem MDR, gelangten die Daten durch Diebstahl oder Hackerangriffe in die falschen Hände, könnten sie großen Schaden anrichten. So könnten sich Kriminelle per Online-Banking Zugang zu Konten verschaffen oder zu Bürogebäuden. Der Verein "Digitalcourage" kritisierte, dass mit dem Zwang rechtstreue Bürgerinnen und Bürger beinahe so behandelt würden wie Verdächtige.