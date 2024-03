Wenngleich Personalmangel derzeit in aller Munde ist, so bekommen ihn hier jedoch viele nicht mit: Zu unpopulär sind Gefängnisse und auch der Beruf des Justizvollzugsbeamten.

Insbesondere die Unterbringung von sogenannten "Gefährdern" strapaziere den Personalschlüssel immens, sagt René Müller vom BSBD. "Gefährder müssten eigentlich nach dem Sicherungs- und Ordnungsgesetz untergebracht werden. Das ist eigentlich eine originäre Aufgabe der Polizei. Die sitzen im Vollzug. Wir haben immer mehr Extremisten. Aber was das logistisch bedeutet für eine Anstalt, wenn die Gerichtsverhandlungen laufen, dann gibt es Einzelduschen, Einzelunterbringung, Einzelfreistunden – darüber machen sich die wenigsten Gedanken."

Es gibt also immer mehr Aufgaben für immer weniger Vollzugsbeamte. Das hat auch Folgen für das Leben der Inhaftierten. Mitunter werden die Zeiten, die die Gefangenen außerhalb ihrer Zellen verbringen, gekürzt, berichtet Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft (GG/BO): "Das heißt, wir haben auch weniger Möglichkeiten, mit unseren Familien, Freunden und Angehörigen in Kontakt zu treten oder so ein bisschen Socializing zu betreiben."