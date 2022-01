"Schlechte Nachrichten für Apfel-Fans", heißt es im Pestizidatlas, den die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), dem Verein Pestizid-Aktionsnetzwerk und der deutschen Ausgabe von "Le Monde diplomatique" herausgegeben hat. Denn Äpfel sind laut dem Bericht in Deutschland mit Abstand die Anbaubaukultur, bei der chemische Pflanzenschutzmittel am häufigsten eingesetzt werden.



Der sogenannte Behandlungsindex lag demnach im Jahr 2020 bei 28,2. Mit dem Wert wird angegeben, "wie oft eine Anbaukultur auf der ganzen Fläche mit der maximal erlaubten Aufwandsmenge eines Pestizidprodukts behandelt wurde", heißt es im "Pestizidatlas". Das gesunde Obst ist also besonders häufig diesen Mitteln ausgesetzt, mehr noch als Wein und Hopfen, die auf den Plätzen zwei und drei landen.

Der Bericht kritisiert, dass kaum ein Land weltweit eine ambitionierte Strategie habe, um den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Es fehlten Konzepte für eine Landwirtschaft ohne chemischen Pflanzenschutz. Einen Grund: "Der Markt für Pestizide ist lukrativ", heißt es. So würden ihn nur wenige Agrarchemiekonzerne, darunter Bayer und BASF, unter sich aufteilen.

Nur kleine Verringerung an Pestiziden

Pflanzenschutzmittel werden auf Feldern verteilt, um Schädlinge zu bekämpfen. Der Pestizidatlas kritisiert den Einsatz der Stoffe, weil sie Mensch und Natur schädigen. Bildrechte: IMAGO Nicht zuletzt der Glyphosat-Skandal zeigte, welche gesundheitlichen Risiken für Mensch und Natur von Pflanzenschutzmitteln ausgehen. So schreiben die Initiatoren: "Überall lassen sich mittlerweile Spuren von Pestiziden aus der Landwirtschaft nachweisen." In Deutschland habe sich die eingesetzte Menge in den letzten Jahrzehnten nur minimal verringert.

Der Bericht stützt sich unter anderem auf Zahlen des Umweltbundesamtes, wonach in Deutschland auf dem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche im Schnitt 2,8 Kilogramm Pestizidwirkstoff eingesetzt wird. Besonders die geringe genetische Vielfalt bei Dauerkulturen wie Äpfeln, Wein, Hopfen und Kartoffeln machten die Pflanzen anfällig für Schädlinge. Das wiederum "führt zu hohem Einsatz von Fungiziden. Fehlt die natürliche Artenvielfalt, inklusive der Nützlinge, steigt der Insektizideinsatz."

Auch die Forderung von Händlern und Verbrauchern nach optisch makelloser Ware lässt den Einsatz von Pestiziden im Obst- und Gemüseanbau steigen.

Auswirkungen auf den Menschen

Der Bericht vermisst eine Politik, die zu einer Reduktion von Pestiziden führt. Denn verbotene chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel würden durch andere chemisch-synthetische Pestizide ersetzt. "1995 wurden in Deutschland 220 verschiedene Pestizidwirkstoffe verkauft. Etwa die Hälfte davon hatte bis 2019 bereits die Zulassung verloren. Trotzdem befanden sich 2019 wieder 251 Wirkstoffe auf dem Markt", heißt es in dem Bericht.

Insektizide wie hier gegen die Dengue Mücke in Singapur werden häufig eingesetzt. Die Nebenwirkungen sind häufig auch für Menschen gefährlich. Bildrechte: imago images/Xinhua Die Folgen des hohen Pestizideinsatzes wirken sich demnach nicht nur auf Pflanzen und Tiere aus, sondern auch auf den Menschen. Laut dem Bericht erkranken weltweit jährlich 385 Millionen Menschen an Pestizidvergiftungen, 11.000 sterben jedes Jahr daran. Aber nicht nur Vergiftungen werden durch Pestizide ausgelöst, sondern auch chronische Krankheiten wie Leukämie, Leber- und Brustkrebs, Typ-II-Diabetes und Asthma. Beispielsweise gibt es immer noch Tausende offene Klagen gegen den Bayer-Konzern im Zusammenhang mit Glyphosat und einer darauf zurückzuführenden Krebserkrankung.

Immer mehr Pestizidvergiftungen

Dem Pestizidatlas zufolge ist in den vergangenen Jahren ein Anstieg an Pestizidvergiftungen zu verzeichnen. Besonders betroffen ist der globale Süden, weil dort hochgefährliche Pestizide besonders häufig eingesetzt werden und die Menschen schlechter geschützt sind.

In vielen Bächen sind die Grenzwerte von Pestiziden überschritten. Bildrechte: André Künzelmann / UFZ Immer wieder kommt es zu Pestizid-Rückständen. Dem Bericht zufolge überschritten im Jahr 2019 3,9 Prozent der Lebensmittel aus der EU die erlaubten maximalen Höchstwerte. 27 Prozent enthielten Mehrfachrückstände. Die Hälfte der Lebensmittel auf dem EU-Markt war frei von Pestizidbelastungen.

Besonders bei Erdbeeren, Weintrauben, Äpfel, Paprika und Tomaten wurden Mehrfachrückstände von Pestiziden nachgewiesen. Die Werte lagen zwischen 98 und 84 Prozent.

Pestizide in Gewässern und in der Luft

Sind die Spritzdüsen falsch eingestellt, landet das Pflanzenschutzmittel nicht nur da, wo es hin soll. Bildrechte: IMAGO Pestizide gelangen nicht nur durch Landwirte auf Felder. Sie finden ihren Weg auch in Gewässer oder werden vom Wind viele Kilometer weit transportiert. So haben Messungen des Umweltbundesamtes an 100 Bächen in Deutschland ergeben, dass im Frühjahr und Sommer in vier von fünf Gewässern die Pestizidkonzentration über dem zulässigen Höchstwert lag. Durch die Luft können die Giftstoffe auf benachbarte Felder dann gelangen, wenn an Spritzfahrzeugen falsche Einstellungen gemacht wurden. Aber auch an Staubkörnchen anhaftende Schadstoffe können in höhere Schichten gewirbelt und fortgeweht werden.

Die EU-Kommission will bis 2030 die Nutzung von besonders toxischen Pestiziden halbieren. Allerdings sehen die Autoren des Pestizidatlas' das Agieren Deutschlands dazu im Kontrast. Es fehlten konkrete Zahlen zu Reduktionszielen. Auch gelte das im Bundesnaturschutzgesetz verankerte Verbot von bienenschädlichen Insektiziden nur in Schutzgebieten. Diese machten aber nur 0,5 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen aus. Dies sei unzureichend.

Regionen, die Pestizideinsatz reduzieren

Weil die Schäden durch Pestizide immer größer werden, haben einige Regionen in der Welt eine Verringerung oder gar ein Verbot der Stoffe festgeschrieben. So gibt es in Italien, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg pestizidfreie Zonen meist auf kommunalen Flächen. In Dänemark gilt sogar ein landesweites Verbot im öffentlichen Raum. Allerdings werden landwirtschaftliche Flächen kaum mit betrachtet.