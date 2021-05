Touristische Übernachtungen sind in Thüringen über Pfingsten nur in Weimar, Jena und Erfurt möglich. So können ab Donnerstag in Weimar und ab Freitag in Jena und Erfurt Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze gebucht werden. Hotels bleiben in ganz Thüringen jedoch noch geschlossen.