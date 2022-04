70-Prozent-Regel Lohnt sich mehr Solar-Strom von privaten Dächern?

In acht Jahren soll der Strom in Deutschland zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Dieses Ziel soll unter anderem durch Solaranlagen erreicht werden. MDR AKTURELL-Hörer Stephan Kämpf hat eine solche Photovoltaikanlage zu Hause. Aktuell dürfen privaten Anlagen nicht mehr als 70 Prozent ihres erzeugten Stroms in das öffentliche Netz einspeisen. Er fragt sich, ob man diese Begrenzung nicht aufheben könnte, um die Anlagen maximal zu nutzen?