Thießen beleuchtet in seinem Buch "Immunisierte Gesellschaft" die deutsche Impfgeschichte der letzten beiden Jahrhunderte. Er weiß zu berichten, dass es in der DDR durchaus einzelne Mediziner gegeben habe, die den neuartigen Impfstoff skeptisch sahen, da eine Infektion Dritter durch mit dem Stuhlgang ausgeschiedene Krankheitserreger möglich gewesen sei. Doch letztlich sprach der Erfolg für das Mittel aus der Sowjetunion. So sank in der DDR die Zahl der an Kinderlähmung Erkrankten von 1.000 im Jahr 1959 gerade einmal vier Fälle 1961.