Die auch als Kinderlähmung bekannte Viruserkrankung Poliomyelitis war im Juli im US-Bundesstaat New York erstmals seit fast zehn Jahren wieder diagnostiziert worden. Nach dem Nachweis von Polioviren im Abwasser wurde dort am vergangenen Freitag der Katastrophenfall ausgerufen. Betroffen sind mehrere Orte, darunter die Metropole New York City. Die Behörden appellierten an Ungeimpfte, sich immunisieren zu lassen. Die Impfkapazitäten wurden ausgebaut.



Die ansteckende Infektionskrankheit galt lange auch in den USA als ausgerottet. Die Erkrankung kann Lähmungen auslösen und zum Tod führen, vor allem Kleinkinder können dauerhafte Lähmungen davontragen. Verbreitet wird das hoch ansteckende Virus oft über verunreinigtes Wasser. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht, bezwungen wurde das Virus mit flächendeckenden Impfungen.