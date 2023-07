Am 5. Juli setzt die Feuerwehr Hamburg einen empörten Tweet ab. Man entschärfe gerade eine Fliegerbombe und Twitter melde, man habe das Zugriffslimit erreicht. Die Social-Media-Redakteure konnten nicht mehr sehen, was Menschen im Umfeld der Bombenentschärfung erlebten und schrieben. Bei gefährlichen Einsatzlagen kann das problematisch sein. Denn für viele Behörden ist Twitter eine wichtige Plattform geworden.

Bestes Beispiel: Der Anschlag in München 2016, als die Polizei bei Twitter über die Gefahr informierte. Jan Ole Unger ist bei der Feuerwehr Hamburg für die Social-Media-Kommunikation zuständig. "Die Feuerwehr Hamburg nutzt Twitter seit 2015, vorwiegend für Einsatzkommunikation, im Brandschutz, in der technischen Hilfeleistung, für größere Einsatzlagen, die medien- oder öffentlichkeitsrelevant sind. Wir nutzen den Kanal darüber hinaus für Risiko- und Krisenkommunikation und ab und zu auch, um mit der Community in einen interaktiven Austausch zu gehen."