Die tatsächlichen Kosten werden erst durch einen Gutachter festgestellt. Die erste Schadensschätzung am Unfallort hat nur eine statistische Relevanz. Es geht hier um die Unfallschwere für die Polizeistatistik. Ist es nur ein kleiner Blechschaden, geht es in Richtung Totalschaden oder sind gar größere Werte betroffen?

Das gilt auch für Schäden an Verkehrsleiteinrichtungen oder gar Gebäuden. Und Patrick Martin legt Wert auf die Feststellung, dass die Kollegen häufig gar nicht so falsch liegen. Lassen sich beispielsweise die Türen eines Unfallfahrzeugs nicht mehr so einfach öffnen, dürfte der Rahmen derart verzogen sein, dass ein technischer Totalschaden vorliegt. Irreparabel also.