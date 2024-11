Wer künftig sichergehen will, dass sein Brief innerhalb eines Tages ankommt, muss ihn als Einschreiben schicken, das wie bisher 2,65 Euro Zuschlag kostet. Der sogenannte Prio-Brief mit einem Aufschlag von 1,10 Euro wird eingestellt. Für die Zustellung normaler Briefe hat die Post nach dem Postgesetz künftig länger Zeit: Für Standardbriefe in der Regel bis zum übernächsten Tag. Mieter eines Postfachs werden schon am Folgetag beliefert.