Medienschaffende stehen der Bilanz zufolge in vielen Teilen der Welt so stark unter Druck wie selten zuvor. In 73 von 180 erfassten Ländern wird demnach unabhängiger Journalismus weitgehend oder vollständig blockiert, in 59 weiteren ernsthaft behindert. Die Pressefreiheit sei in fast drei Viertel aller Staaten zumindest bedeutend eingeschränkt.