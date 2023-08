Für einzelne Arzneimittel war die Nachfrage in einem Quartal so hoch wie vor der Pandemie in einem ganzen Jahr. Auch im 1. Quartal 2023 verzeichneten die Hersteller noch eine deutliche höhere Nachfrage. Auch aufgrund von Nachholeffekten nach der Corona-Pandemie führte das auch in anderen europäischen Ländern zu erhöhter Nachfrage. Es zeigte sich, dass es derzeit bei den Unternehmen und in den Handelskanälen keinerlei Warenbestandspuffer gibt und die Produktionskapazitäten auch nicht ausreichten.