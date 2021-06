Die A14-Nordverlängerung zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin ist 155 Kilometer lang. Die 26 Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern und die Hälfte der 32 Kilometer in Brandenburg sind bereits fertig. In Sachsen-Anhalt sind 15 von 97 Kilometern befahrbar. Gegen die Planungen für zwei Abschnitte liegen Klagen vor. Die anderen Abschnitte in Sachsen-Anhalt sind im Bau oder es besteht bestandskräftiges Baurecht.