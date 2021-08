Am Donnerstag hat der Prozess um die Amokfahrt in Trier begonnen. Vor Gericht muss sich ein 51-jähriger Mann verantworten, dem fünffacher Mord und versuchter Mord in 18 Fällen vorgeworfen wird. Das Motiv des Mannes ist bisher noch nicht klar – Ärzte vermuten jedoch, dass er an einer Psychose leide.

Fünf Tote und 14 Schwerverletzte

Die Hintergründe der Tat sollen nun im Prozess geklärt werden. Der Angeklagte will sich vor Gericht jedoch nicht äußern. "Ich will selbst keine Aussage machen", sagte er zum Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Trier. Seine Verteidigerin fügte hinzu: "Weder zur Person noch zur Sache."