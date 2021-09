Der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof hat am Donnerstag nicht wie geplant beginnen können. Wie das Landgericht Itzehoe mitteilte, ist die 96 Jahre alte Beschuldigte flüchtig. Sie habe ihr Altenheim in Quickborn am frühen Donnerstagmorgen mit einem Taxi verlassen und sei nun verschwunden. Es sei Haftbefehl erlassen worden.