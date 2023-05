Trümmerteile flogen mehrere Meter weit und beschädigten weitere Ferienhäuser und zwei Autos. Nach Angaben von Bürgermeisterin Iris Möbius wurde niemand verletzt.



Durch die Explosion brach zudem ein Feuer in der Ferienhaussiedlung am Ortsrand aus. Die Flammen griffen erst auf ein reetgedecktes Haus über, das in wenigen Minuten in vollem Umfang brannte. Danach erfassten die Flammen ein benachbartes Mehrfamilienhaus. Dessen Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.