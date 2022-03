Oberbeck vermutet als häufiges Problem einen hohen Durchsatz an Testpersonen. Oberbeck möchte nicht nur "finanzielle Aspekte" unterstellen, doch wenn die Schlange lang sei , "dass man das einfach schnell abarbeiten möchte."

Wird der Abstrich korrekt durchgeführt, löst er im Rachen einen leichten Würgereiz aus – und das Stäbchen in der Nase sollte für ein paar Tränen sorgen, erklärt Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbands Deutscher Laborärzte. Außerdem dürften nur bestimmte Tests in den Testzentren genutzt werden. Doch manchmal mangele es auch am Umgang damit: Die Tests funktionierten etwa nur bei Raumtemperatur richtig.