Sicherheitskreisen zufolge scheint es eine weitere Taktik der "Querdenker" zu sein, kurzfristig mehrere Kundgebungen an einem Ort entweder anzumelden oder sich spontan, ohne Anmeldung bei den Behörden, zu sammeln. Eine aktuelle Allgemeinverfügung aus dem Landkreis Zwickau bestätigt, dass die Behörden sich auf diese Vorgehensweise vorbereiten. So heißt es in dem Schreiben: "Im speziellen Fall ist die Strategie von der "Querdenken"-Bewegung gerade auf die unbedingte Durchführung ihres Anliegens bzw. deren unbedingte Präsenz angelegt; selbst gerichtlich bestätigte Versammlungsverbote wurden in der Vergangenheit ignoriert."