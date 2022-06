Cybersicherheit Quantentechnologie-Startup aus Jena gewinnt IQ Innovationspreis

Die Behörden müssten für mehr Sicherheit in entsprechende Technologie investieren. "Beispielsweise China ist da sehr weit. Die haben mittlerweile über 5.000 Kilometer Strecke quantenkryptographisch angeschlossen. Also die können über 5.500 Kilometer Länge im gesamten Land quantenkryptographisch chiffriert ihre Daten versenden. Und das ist dort ein politischer Wille. Und so könnte es auch in Europa werden. Und auch in Nordamerika", sagt DeVries.