Der Hambacher Forst, der am Rand eines Braunkohletagebaus liegt, gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Im September 2018 rückte ein massives Polizeiaufgebot an, um die über Jahre hinweg von Kohlegegnern in dem Waldstück errichteten Baumhäuser zu räumen. Die Polizei leistete dabei sogenannte Vollzugshilfe.