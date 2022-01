In Erftstadt-Blessem nahe Köln war in der Nacht zum 16. Juli 2021 der Boden nahe einer Kiesgrube am Fluss Erft weggerutscht, nachdem Starkregen die Grube geflutet hatte. Mehrere Häuser und Teile einer historischen Burg wurden mitgerissen. Tote gab es dort nicht. Insgesamt kamen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 134 Menschen in Rheinland-Pfalz und 48 Menschen in Nordrhein-Westfalen ums Leben.