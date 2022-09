Usmanovs USM-Holding. Bildrechte: dpa

Usmanov ist in zahlreichen Geschäftsfeldern aktiv. So unterhielt er die Gallagher Holdings Ltd., eine Investment-Gesellschaft auf Zypern. Mit ihr und weiteren Investment-Firmen soll er jahrelang Anteile von Unternehmen in verschiedenen Branchen gekauft und verkauft haben. Er soll Beteiligungen an Apple, Facebook und dem russischen Facebook-Pendant vk.com gehalten haben. Einen großen Teil seines Vermögens hat er mit der Metalloinvest gemacht, einem internationalen Bergbau- und Metallgiganten. Außerdem gehören ihm auch Anteile am russischen Telekommunikationskonzern "MegaFon".



Diese und andere Firmen hatte Usmanov vor einigen Jahren unter anderem in der USM-Holding gebündelt. Bei den Käufen und Verkäufen hatte der Oligarch immer wieder hohe Millionensummen verdient. Zudem sind aus den Gewinnen der Firmen Dividenden ausgeschüttet worden. Die dürften auch in Usmanovs Tasche geflossen sein. Diese Geschäfte und die millionenschweren Einnahmen dürften die Fahnder brennend interessieren. Denn daraus würden sich Erkenntnisse der Gelder ergeben, die Usmanov in Deutschland hätte möglicherweise versteuern müssen, wenn sich der Verdacht der Steuerhinterziehung erhärten sollte.