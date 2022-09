Am Montagmorgen sind Wohn- und Geschäftsräume des russisch-usbekischen Oligarchen Alisher Usmanov in Deutschland durchsucht worden, unter anderem seine Villa in Rottach-Egern am Tegernsee. Recherchen von MDR und BR zufolge steht er unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung.

Verdacht bayerischer Steuer-Ermittler

Im Kern geht es darum, dass Usmanov in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein könnte, da er sich offenbar seit 2016 regelmäßig längere Zeit in Rottach-Egern in Bayern aufgehalten haben soll.

Usmanov 2019, als Präsident des Internationalen Fechtverbands (FIE) mit dem russischen Sportfunktionär Alexander Djukow Bildrechte: dpa Da er aber anscheinend keine Steuererklärung eingereicht hat, wird er von der Staatsanwaltschaft München II verdächtigt, Steuern hinterzogen zu haben. Darum gehen nun Steuer-Ermittler seinen weltweiten geschäftlichen Aktivitäten nach, um klären zu können, ob und was er auch in Deutschland an Steuern tatsächlich hinterzogen haben könnte.



Usmanov ist in vielen Geschäftsfeldern aktiv. Schätzungen des Forbes-Magazins rechneten ihm zuletzt ein Vermögen im Wert von 14,6 Milliarden Euro zu. Dazu gehören ein Firmenimperium in der Metall- und Stahlindustrie und Anteile an Telekommunikations- und Internetfirmen. Seinen Anteil am englischen Fußball-Klub Arsenal London hat er 2018 für rund 600 Millionen Euro verkauft. Erlöse und Dividenden aus diesen Geschäften könnten nun auch in einem Steuerstrafverfahren hierzulande eine Rolle spielen.

Usmanov auf Sanktionsliste der EU

Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs hatte die EU diverse Sanktionen gegen russische Politiker und Vertraute von Präsident Wladimir Putin verhängt. So steht auch der Name von Alisher Usmanov auf der Liste, weshalb seit Ende Februar sein Vermögen in der EU komplett eingefroren ist. Er hat allerdings wie drei weitere betroffene russische Geschäftsleute – Roman Abramovich, Mikhail Fridman und Petr Aven – Ende Juli dagegen Klage eingereicht.