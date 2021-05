In einer europaweiten Aktion zur Bekämpfung von Menschenhandel sind am Morgen Wohnungen in sieben Bundesländern und in der Slowakei durchsucht worden. Nach Informationen des MDR waren 700 Beamte an insgesamt 33 Razzien in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sowie in der slowakischen Hauptstadt Bratislava beteiligt.