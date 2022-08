In diesem Sommer geht es richtig ab. Selten haben so viele Konzerte und Festivals gleichzeitig stattgefunden. Da war Rammstein in Leipzig, Die Toten Hosen auf der Festwiese vor über 55.000 Fans. Coldplay spielt dreimal hintereinander in Berlin und Ed Sheeran gibt sogar neun Stadionkonzerte in Deutschland. Auch Billie Eilish, Lady Gaga und Die Ärzte sind auf Tour. Trotzdem oder gerade deshalb geht es der Konzertbranche gerade schlecht. Wie passt das zusammen?