Rotorblätter von Windrädern sind schwer zu recyclen. Bildrechte: dpa

Das Recycling von Windkraftanlagen ist tatsächlich eine enorme Herausforderung. Dabei sind der Mast und die Anlage selbst das geringere Problem. Die hier verbauten Materialien wie Beton, Stahl und Kupfer lassen sich relativ leicht recyceln und unter anderem in der Bauindustrie wiederverwenden. Schwieriger ist es bei den circa 100 Meter langen Rotorblättern.



Oft werden diese an Ort und Stelle zerkleinert, um sie abtransportieren zu können. Eine Gefahr für die Umwelt, so Professor Holger Seidlitz vom Fraunhofer Institut in Wildau. "Das große Problem bei der Vorortzerkleinerung besteht darin, dass die Böden kontaminiert werden, das heißt, dass alle Bestandteile, die in den Rotorblättern enthalten sind, in Form von Staub, Chips oder anderen Kleinteilen eben in den Boden übergehen."