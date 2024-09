Autobahn-Anschlussstellen sind aufwändiger als man vermuten könnte und mehr als nur ein Abzweig mit ein paar Warnbaken. Wenn eine Autobahn beziehungsweise deren Ausbau geplant wird, dann steht am Anfang eine Bedarfsermittlung. Wo sind Anschlussstellen sinnvoll, wo ist mit ausreichend Verkehr zu rechnen wegen der Bevölkerungsstruktur und Industrieansiedlungen. Auch muss geprüft werden, was das für nachrangige Straßen wie Ortsdurchfahrten bedeutet. Wird eine Anschlussstelle gebaut, muss diese auch angebunden werden an das Straßennetz, mit den richtigen Radien, Kreuzungen, Ampeln, Brücken, Kreisverkehren.

Klares nein, aber… denn natürlich sind die Wendestellen an das öffentliche Straßennetz angebunden. Bei Vollsperrungen kann die Polizei den Verkehr an diesen Abfahrten ableiten. Sie wird das aber gezielt tun und entsprechend der Belastungsfähigkeit der Straßen, die danach kommen. So kann es passieren, dass Lkw auf der Autobahn bleiben müssen, weil eben beispielsweise der Kurvenradius nicht ausreicht, die Dorfstraße zu schmal ist oder eine Brücke zu schwach. Auch ist das gezielte Ableiten des Verkehrs bei Stau etwas anderes, als wenn auf der Autobahn plötzlich jemand beginnt, bei fließendem Verkehr seine "Reiseflughöhe" zu verlassen, um an einer solchen nicht gekennzeichneten Stelle abzufahren.