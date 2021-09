Drach soll 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporte in Köln und Frankfurt am Main begangen haben. Bei dem Fall in Frankfurt soll er dem Geldboten die Geldkassette entrissen haben und dann weggelaufen sein. Als der Geldbote einen Schuss auf den Flüchtenden abgegeben habe, habe Drach im Laufen mit einem Revolver auf den Geldboten geschossen und damit dessen Tod billigend in Kauf genommen.