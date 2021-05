Im Mai seien die Niederschlagsmengen in Thüringen und Sachsen-Anhalt bestenfalls durchschnittlich gewesen, sagt die Wetterexpertin. Einzig in Sachsen habe es deutlich mehr geregnet als im Schnitt der vergangenen 30 Jahre. Was die Sonnenanbeter ärgert, freut die Landwirte. Für die Landwirtschaft seien die Niederschläge der vergangenen Wochen gut, sagt der Acker- und Pflanzenbauspezialist des sächsischen Landesbauernverbands, Andreas Jahnel. Entspannt sei man in der Branche aber noch lange nicht: "Wir müssen berücksichtigen, dass wir in der Landwirtschaft insbesondere den Oberboden nutzen. Der Oberboden wurde relativ gut durchfeuchtet in den letzten Wochen. Aber die Wurzeln gehen ja auch etwas tiefer in den Boden hinein und brauchen natürlich den Anschluss an den Unterboden."