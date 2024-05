Heidermann zufolge waren sich die am Mittwochnachmittag vorliegenden unterschiedlichen Wettermodelle noch nicht einig, wo genau mit den stärksten Niederschlägen zu rechnen ist. Es zeichne sich aber ab, dass in der Südosthälfte Deutschlands große Regenmengen auftreten werden. "Bei uns sind das derzeit vor allem Teile Thüringens und Sachsens. Hier werden die Wolken an den Mittelgebirgen regelrecht ausgequetscht. Hier sind mehr als 100 Liter pro Quadratmeter bis in die Nacht zu Montag möglich."

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für die betroffenen Gebiete Regenmengen von 50 bis 120 Litern pro Quadratmeter in etwa 48 Stunden an - lokal sogar bis zu 150 Liter. Teilweise sei zusätzlich zum Dauerregen auch mit Gewittern zu rechnen. Betroffen sind dem DWD zufolge alle Landkreise in Sachsen und fast alle in Thüringen. In Sachsen-Anhalt warnte der Deutsche Wetterdienst zunächst nur für den Burgenlandkreis vor.