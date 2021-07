Hinzu kommt: Manche Konzerne müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, nur dort mit dem Regenbogen zu werben, wo es ihnen passt: BMW und Volkswagen zum Beispiel haben davon abgesehen, ihr Logo in bestimmten Ländern bunt zu färben. Glaubwürdigkeitsgrenzen würden dann überschritten, wenn die Werte der Bewegung, die die Regenbogenfarben trägt, verletzt würden, erklärt Fieback. "Das ist vor allem dann der Fall, wenn auch weltweite Konzerne auf dieses Thema aufspringen und möglicherweise nur in manchen Ländern damit arbeiten – und andere ausgrenzen, weil dort diese Bewegung eine Minderheit darstellt, wie zum Beispiel in Polen, Ungarn, Russland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten." Wenn weltumspannende Firmen so auf diesen Zug aufsprängen, "das ist dann schon sehr scheinheilig".