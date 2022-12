Einige der in der vergangenen Woche von der Polizei durchsuchten Reichsbürger wollten offenbar gezielt Polizisten und ehemalige Soldaten für ihre Vorhaben anwerben. Das berichtet nun auch die Bundesregierung in einem vertraulichen Dokument. Darin heißt es nach MDR-Informationen, dass im November zu einem gezielten Anwerbungsversuch von Polizeibeamten in Norddeutschland gekommen sein soll. Über die Anwerbungsversuche hatte auch der "Spiegel" berichtet.