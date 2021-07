Auf der Autobahn 13 in Brandenburg ist ein voll besetzter Reisebus verunglückt. Der Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge, sagte MDR AKTUELL, 20 Menschen seien verletzt worden, vier von ihnen schwer. Diese seien in Krankenhäuser nach Berlin und Cottbus gebracht worden.

Demnach ereignete sich der Unfall am Parkplatz Krausnicker Berge in Richtung Berlin. Wie der RBB berichtet, wollte der Bus dort einbiegen und ist dabei umgekippt. Rettungskräfte und Notfallseelsorger sind im Einsatz. Woher der Bus und die Insassen kamen, ist nicht bekannt. Die Autobahn Dresden-Berlin ist in beiden Richtungen gesperrt.