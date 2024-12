Am vierten Adventswochenende beginnen in ganz Deutschland die Weihnachtsferien, die zumeist bis Ende der ersten Januar-Woche dauern. Die Schule beginnt in Sachsen und Thüringen dann am 6. Januar. In Sachsen-Anhalt ist der Dreikönigstag am 6. Januar gesetzlicher Feiertag, daher ist der 7. Januar erster Schultag im Jahr 2025.