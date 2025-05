Bei den Geburten per Kaiserschnitt gibt es regional große Unterschiede. Mit 36,4 Prozent war der Anteil der Kaiserschnitte im Saarland am höchsten, gefolgt von Hamburg (36,2 Prozent) und Hessen (35,1 Prozent). Dagegen hatte Sachsen mit 25,6 Prozent den geringsten Anteil, hinter Brandenburg mit 29,3 Prozent. In Thüringen lag der Anteil bei 30,0 Prozent. Auch in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt lag die Quote unter dem Bundesmittelwert.