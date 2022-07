Der bisher heißeste Tag in diesem Jahr war am 19. Juni – 39,2 Grad gemessen in Dresden-Strehlen, sagt Rost. Solche Temperaturen könne man dann am Mittwoch erwarten, sogar ein Allzeitrekord für Mitteldeutschland sei möglich, erklärt der MDR-Meteorologe. Dieser liegt demnach aktuell bei 39,8 Grad, gemessen am 20.08.2012 in Dresden-Hosterwitz.