Deutschland hat am Dienstag den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt. Im nordrhein-westfälischen Emsdetten wurden nach Daten des MDR-Wetterstudios am Nachmittag glatt 40,0 Grad erreicht. Das war ein neuer Höchstwert für 2022. Die bisherigen Rekordwerte verzeichneten Dresden und Cottbus am 19. Juni mit 39,2 Grad.

In Mitteldeutschland war es in Rudolstadt in Thüringen mit 37,9 Grad am wärmsten. Am Mittwoch wird Hoch Jürgen dann in Ostdeutschland noch ein paar Grad drauflegen. Nach Einschätzung des MDR-Meteorologen Florian Rost könnte die 40-Grad-Marke fallen.