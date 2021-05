Werden Renten doppelt besteuert? Diese Frage soll der Bundesfinanzhof nun klären. Seit Mittwoch (19.05.) werden zwei Einzelfälle dazu verhandelt. Einer davon ist Gert Zimmermann. Der 74-jährige Rentner hat fast zehn Jahre auf diesen Tag gewartet. Er beklagt, dass seine Rente gleich zweimal, also doppelt besteuert wird. Und das sei nicht zulässig: "Weil ich das einfach ungerecht finde, dass man das, was schon versteuert wurde, noch einmal versteuern muss."

Der Streitpunkt: 2005 wurde die Besteuerung der Renten umgestellt. Zuvor zahlten Arbeitnehmer nur auf ihre Rentenbeiträge Steuern, auf die Rente selbst war keine Steuer fällig. Mit dem Alterseinkünftegesetz sollte sich dies ändern. Seit 2005 steigt nun der Anteil der Rente, der besteuert wird, kontinuierlich an. 2040 liegt er dann bei 100 Prozent. Gleichzeitig müssen die Rentenbeiträge schrittweise steuerfrei gestellt werden. Doch das passiert, so die Kläger, nicht in gleichem Maße, so dass ein Teil der Rente zweimal besteuert wird.