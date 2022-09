Der prozentuale Anteil bleibe angesichts einer insgesamt steigenden Zahl von Rentenbeziehenden stabil bei 3,4 Prozent, so die Statistiker. Deutliche Unterschiede gebe es bei der Nationalität des Empfängerkreises: Während 2,6 Prozent der deutschen Rentenbezieher Grundsicherung erhielten, seien es unter in Deutschland lebenden Ausländern 17,5 Prozent. Zudem gebe es deutliche regionale Unterschiede: In den westdeutschen Bundesländern liege die Quote bei 3,7 Prozent, in den ostdeutschen bei lediglich 2,2 Prozent.



Im dritten Entlastungspaket will die Bundesregierung mit einer Energiepreispauschale die Gruppe der Rentner mit geringem Einkommen in der aktuellen Preiskrise unterstützen.