Andreas Brzezinski ist der Geschäftsführer des Sächsischen Handwerkstages. Er hofft, dass der Reparaturbonus weitergeführt wird: "Das ist ein kleines Programm. Ich möchte nicht so arrogant sein, zu sagen, das tut keinem weh. Aber es ist ein Programm, wo man mit einem kleinen Einsatz einen großen Hebel für die Stärkung lokaler Reparatur- und Versorgungsstruktur bringen kann und man auch was für die Umwelt tun kann."

Wie der Reparaturbonus wirkt, wurde in Thüringen in den ersten drei Förderjahren vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration untersucht. So konnten in Thüringen binnen drei Jahren rund 400 Tonnen Elektroschrott vermieden und rund 3.000 Tonnen CO2 eingespart werden.