Thomas Dittrich, der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, erklärt die Vorzüge von E-Rezepten: "Für die Patientinnen und Patienten besteht der größte Vorteil sicherlich darin, dass das E-Rezept direkt aus der Gematik-App vom Arzt in die Apotheke gesendet werden kann. Dadurch kann die Abgabe der verordneten Arzneimittel in der Apotheke bereits vorbereitet werden." Und sollte ein Medikament nicht gleich vorrätig sein, dann bekommt der Patient sofort eine Benachrichtigung und kann sich so den Weg zur Apotheke sparen. Wenn seine Arznei dann da ist, zeigt er seinen digitalen Abholschein auf dem Handy in der Apotheke vor und bekommt sie ausgehändigt.