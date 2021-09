Die Gynäkologin sagt: "Ich kenne sogar noch die Zeit, wo man die werdenden Väter eingeladen und ihnen Blut abgenommen hat." Am Ergebnis des Bluttests konnte man einschätzen, ob eine Konstellation vorlag, wegen der die werdende Mutter Prophylaxe bekommen sollte. Allerdings seien manche Männer umgefallen und hätten betreut werden müssen, erzählt Hösemann. Außerdem seien es nicht immer die richtigen Männer gewesen.

Seit circa zehn Jahren werde nur das Blut der werdenden Mütter als Grundlage herangezogen, um zu entscheiden, ob sie den Impfstoff, also die hoch konzentrierten Rhesus-Antikörper, gespritzt bekämen, erklärt Gynäkologin Hösemann: "Alle rhesus-negativen Frauen bekamen die Prophylaxe in der 28. Schwangerschaftswoche. Dann wurde zur Entbindung nochmal die Blutgruppe des Kindes bestimmt."

In 40 Prozent der Fälle haben die Babys jedoch den gleichen Rhesus-Faktor wie die Mutter, sind also rhesus-negativ. In diesem Fall bildet die Mutter keine Antikörper und braucht entsprechend auch keine Prophylaxe.