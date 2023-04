Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht-gelistete Energieberater automatisch einen schlechten Job machen. Es ist ein weites Feld. Es gibt Berater, die nur den Austausch der Glühbirnen empfehlen, worauf man irgendwie auch selbst gekommen wäre. Und es gibt Berater, die komplizierte Sanierungen begleiten. Für solche hat sich das Handwerk eine Qualifizierung ausgedacht.

Bei komplizierten Sanierungen eignen sich Gebäudeenergieberater

Der "Gebäudeenergieberater" ist eine Zusatzausbildung für Meister, erzählt Sven Börjesson von der Handwerkskammer zu Leipzig. Adressiert seien Gewerke aus dem Bau- und Ausbauhandwerk: "Maurer, Betonbauer, Zimmerer, Dachdecker und Anlagenausbauhandwerk, Elektriker, Klempner. Und die durchlaufen dann in der Regel berufsbegleitende Lehrgänge, die ungefähr ein halbes Jahr dauern und schließen dann mit einer umfangreichen, umfassenden Prüfung ab." Im Prinzip würden sie in dieser Prüfung ein Energieberatungsprojekt durchführen. Wer sein Haus dämmt, ist bei einem Fassadenbauer mit der Zusatzausbildung gut aufgehoben. Wer die Heizung tauschen will, kann fragen, ob der Klempner die Qualifikation hat.

Warnung vor Haustür-Geschäften