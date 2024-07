Direkter Nachweis zu Barbershop

Experten hatten diese Woche die Ausbreitung des Hautpilzes Trichophyton tonsurans in Verbindung gebracht mit Barbershops, die in den vergangenen Jahren in großer Zahl eröffnet wurden. Der Dermatologe und Laborarzt Pietro Nenhoff, sprach im Interview mit MDR AKTUELL von einem "heiklen Thema". Mittlerweile gebe es aber den direkten Nachweis. Er verwies auf eine Untersuchung in Kiel, bei man den Pilz in einem Barbershop etwa an Rasierapparaten und auf Oberflächen fand.

Trichophyton tonsurans - Symptome und Therapie Der Hautpilz Trichophyton tonsurans, auch bekannt als "Ringerpilz", "Mattenpilz" oder dem Oberbegriff Fadenpilz, kann schuppende, gerötete, teils auch eitrige Infektionen der Haut auslösen. Gelangt der Pilz über kleine Schnitte, etwa beim Rasieren, unter die Haut sind auch Pusteln, Vernarbungen und Haarausfall möglich.



Die Erkrankung ist nach Angaben von Hautärzten effektiv behandelbar. Eingesetzt werden zum einen mehrfach täglich Salben gegen Pilze. Insbesondere bei stärkeren Infektionen am Kopf müssen aber auch Tabletten zur Therapie eingesetzt werden. Die Behandlung kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Mit Informationen vom Deutschen Ärzteblatt

Nenhoff und andere Hautärzte sehen den Pilz in ihrer Praxis immer häufiger. Er werde inzwischen drei- bis fünfmal so oft nachgewiesen wie noch vor fünf Jahren. Alleine in seinem Labor seien im vergangenen Jahr fast 350 Nachweise des Pilzes gelungen, sagte Nenoff. "Das ist für diesen eigentlich eher seltenen Pilz wirklich viel."

Bundesweit mehr als zehntausend Fälle