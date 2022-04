Der Tag mit der höchsten vom RKI aktuell gemeldeten Inzidenz während der Pandemie etwa war bisher der 26. März dieses Jahres – mit 1.758,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Mittlerweile (Stand 6. April) ist der Wert unter Berücksichtigung von Nachmeldungen für den 26. März auf 1.912,2 korrigiert worden. Damit kennzeichnet der Tag aber nicht mehr den bisherigen Inzidenz-Höhepunkt – das ist nun der 23. März, für den das RKI eine nachträglich angepasste Inzidenz von 1.937,9 ausgibt.

Am 23. März selbst meldete das RKI unter Berücksichtigung der damals bekannten Fälle eine Inzidenz von 1.734,2. Das heißt, dass seit dem 23. März mehr als 160.000 Fälle Eingang in die Statistik gefunden haben, die in der Woche vor diesem Tag einmal von einem Labor an ein Gesundheitsamt übermittelt worden waren.

Blick in den Rückspiegel und aktuelle Trend-Analyse

In obiger Statistik stellen wir die am Tag vom RKI gemeldeten Inzidenzen den Inzidenzen gegenüber, wie das RKI sie unter Berücksichtigung von Nachmeldungen bis zum 6. April errechnet hat.

Mittlerweile zeigen beide Kurven dabei die gleiche Tendenz auf: Nach einem Höhepunkt Ende März fällt die Inzidenz nach beiden Methoden seitdem sukzessive. Vor dem Erreichen des Höhepunktes sah dies allerdings anders aus: In der Regel fällt die Kurve mit den nachträglich korrigierten Werten immer zum Ende hin ab, zeigt also fallende Inzidenzzahlen, da bei den aktuellen Zahlen aufgrund der Meldewege über Landesbehörden viele aktuelle Fälle systematisch fehlen. Wenige Tage später – wenn der Großteil der Nachmeldungen mit einbezogen wird – hat sich der Trend für den gleichen Zeitraum in der Regel jedoch verkehrt.



Verzeichnet man nur die am jeweiligen Tag gemeldeten Werte (in der Statistik angegeben als "fixierte Werte"), ist die Vergleichbarkeit der einzelnen Tage besser gewährleistet, da die Zahlen täglich unter den gleichen Bedingungen mit den gleichen Verzerrungen gemeldet werden. Allerdings fehlen teilweise mehr als zehn Prozent der Fälle, die nicht zur Berechnung herangezogen werden.

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile